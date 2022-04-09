Video Türkiye AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...

AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...

09.04.2022 | 13:23

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi geride bıraktığımız hafta içinde ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Zam ile birlikte tam bile 7 lira 67 kuruş olurken, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruş oldu. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye yükseldi. Bu zam sonrası Cumhur İttifakı harekete geçti. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tefik Göksu yayınladığı videoda, pazartesi günü öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılmasını teklif edeceklerini bildirdi. İETT kurumunun zarar görmemesi için de aradaki farkı İBB'nin sübvanse edeceği duyuruldu.

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