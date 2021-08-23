Video Türkiye AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir

AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir

AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir
23.08.2021 | 18:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı 04:04
Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı 23.08.2021 | 19:31
AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir 51:08
AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir 23.08.2021 | 18:44
PKK’ya cezaevi operasyonunda yeni gelişme! 01:19
PKK’ya cezaevi operasyonunda yeni gelişme! 23.08.2021 | 18:29
İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor 01:15
İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor 23.08.2021 | 18:25
SON DAKİKA: İşte 2022 - 2023 memur maaş zamları... Bakan Bilgin memur maaş zammını canlı yayında açıkladı 07:05
SON DAKİKA: İşte 2022 - 2023 memur maaş zamları... Bakan Bilgin memur maaş zammını canlı yayında açıkladı 23.08.2021 | 15:56
Muğla Orman Bölge Müdürü’nden önemli açıklamalar 01:38
Muğla Orman Bölge Müdürü'nden önemli açıklamalar 23.08.2021 | 14:14
Van’dan Diyarbakır’a polis helikopteriyle getirilen bebek ameliyat edildi 01:48
Van'dan Diyarbakır'a polis helikopteriyle getirilen bebek ameliyat edildi 23.08.2021 | 12:24
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl” 01:15
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl” 23.08.2021 | 12:21
SON DAKİKA: Antalya Manavgat’taki orman yangını ile ilgili şok sabotaj itirafı ’Benzin döke döke yaka yaka gittim’ 02:20
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangını ile ilgili şok sabotaj itirafı 'Benzin döke döke yaka yaka gittim' 23.08.2021 | 12:01
SON DAKİKA: Kazdağları’nda orman yangını! Orman yangını bölgesinden ilk görüntüler... 03:31
SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangını! Orman yangını bölgesinden ilk görüntüler... 23.08.2021 | 11:08
7.2 şiddetinde deprem ile sarsılmıştı! Haiti’ye Türkiye’den yardım eli... 00:45
7.2 şiddetinde deprem ile sarsılmıştı! Haiti'ye Türkiye'den yardım eli... 23.08.2021 | 10:53
SON DAKİKA: Burdur’da sağlık çalışanlarına darp videosu ’Dayakhane’ etiketi ile sosyal medyada olay oldu! 00:35
SON DAKİKA: Burdur'da sağlık çalışanlarına darp videosu 'Dayakhane' etiketi ile sosyal medyada olay oldu! 23.08.2021 | 10:13
Konya’da polisin duygulandıran bayrak hassasiyeti kamerada 04:20
Konya'da polisin duygulandıran bayrak hassasiyeti kamerada 23.08.2021 | 09:43
Hava Durumu 23-08-2021 01:30
Hava Durumu 23-08-2021 23.08.2021 | 08:00
Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak | Video 02:35
Bakan Varank: "Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak" | Video 22.08.2021 | 15:19
Hava Durumu 22-08-2021 01:30
Hava Durumu 22-08-2021 22.08.2021 | 08:00
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın 09:54
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın 21.08.2021 | 18:38
İstanbul Emniyeti, Heybeliada’daki yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 3 bot, 8 TOMA ve 100 personelle destek verdi 00:41
İstanbul Emniyeti, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 3 bot, 8 TOMA ve 100 personelle destek verdi 21.08.2021 | 17:40
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar’da çocuklara oyuncak dağıttı 00:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı 21.08.2021 | 16:57
1915 Çanakkale Köprüsü’nün 29’uncu tabliye bloku yerleştirildi 01:21
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 29’uncu tabliye bloku yerleştirildi 21.08.2021 | 15:44

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki son durumu değerlendiren Ömer Çelik, "Uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmalı" dedi. AK Parti Sözcüsü, göç konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü o insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir. Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir." ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Çelik, "Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Tüm hazırlıklar yapıldı, 6 Eylül'de okullar açılacak." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA