AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki son durumu değerlendiren Ömer Çelik, "Uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmalı" dedi. AK Parti Sözcüsü, göç konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü o insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir. Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir." ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Çelik, "Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Tüm hazırlıklar yapıldı, 6 Eylül'de okullar açılacak." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...