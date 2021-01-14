Video Türkiye AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar | Video

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar | Video

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar | Video
14.01.2021 | 17:30

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. "Aşı ile çalışmalar başladı. İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak." diyen Çelik, "Toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da aşı olacaktır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir." ifadelerini kullandı.

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