AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP zehirli bir dil kullanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı, AK Parti'ye karşı, vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz." dedi.