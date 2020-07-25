AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki "Er ya da geç anlamaya mecbursunuz" | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Çelik, Ayasofya'nın açılmasını protesto ederken haddini aşarak Türk Bayrağı'nı yakan Yunanistan'a, "Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar." ifadeleri ile yüklendi.