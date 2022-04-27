AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir

Gezi Davası'nda kararın açıklanması sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit dili kullanmasına tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özel'e tepki göstererek, “Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir. Millet düşmanlarına sallayamadıkları parmağı milletimizin bizatihi kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanına doğrultan Özgür Özel gibiler, seviyelerini de hadlerini de bilecekler. Şu unutulmamalıdır ki, millet düşmanlarına kendilerini dost tutanlar milletin Cumhurbaşkanını tehdit edemezler” dedi. İşte Hamza Dağ’ın o açıklaması: