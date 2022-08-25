AK Parti'li Hamza Dağ'dan Gülşen'in skandal sözleri sonrası muhalefete çağrı: Bu tehdit dilinin neresindesiniz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'i eleştirerek, kendisinin de bir imam hatip mezunu olduğunu söyledi. Dağ, "Bunu espri olarak nitelendirenler var. Bu espri değildir. Toplumun bir kesimini küçük görmeye yönelik bir mantıktır. Espri deyip geçiştirilecek bir şey değildir. Muhalefete çağrımız şudur; siz bu tehdit dilinin neresindesiniz?" dedi.