Altun, İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü için mesaj yayınladı: Hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığın 3. kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınladı. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İletişim Başkanlığımızın 3. kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanımızın emrinde Türkiye’nin iletişim stratejisini oluşturmak, Türkiye markasını güçlendirmek, dezenformasyona karşı hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.