Altun'dan teröre ve teröristlere destek veren Yunanistan'a tepki: Cezasızlığına son verme zamanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. İngilizce yapılan paylaşımda Yunanistan'ın teröre ve teröristlere destek verdiği vurgulandı. Altun paylaşımında, "Yunanistan, PKK dahil terör örgütlerine ev sahipliği yapıyor. Terörsitler NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik saldırılar planlıyor. Yunanistan'ın cezasızlığına son verme zamanı!" ifadelerine yer verdi.