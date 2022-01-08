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OTOMATİK OYNAT
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Ambulansa yol vermedi! ‘Geberen gebersin’ 08.01.2022 | 20:20
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya'dan Karaman'a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı 08.01.2022 | 16:19
14:31
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Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar 08.01.2022 | 13:53
05:16
01:10
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı! 08.01.2022 | 12:16
06:55
02:50
Muş Emniyet Müdürlüğü'nden dosta güven, düşmana korku salan klip 08.01.2022 | 09:27
01:30
Hava Durumu 08-01-2022 08.01.2022 | 08:00
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Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 07.01.2022 | 14:45
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Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu 07.01.2022 | 09:14
01:30
Hava Durumu 07-01-2022 07.01.2022 | 08:00
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TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları... 06.01.2022 | 07:19
Muğla’da, Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri’nde görevli personel ambulansa yol vermeyerek, 'Geberen, gebersin' diye bağırdı. Menteşe Belediyesi, görevli 3 personel hakkında idari işlem başlatıldığını açıkladı.