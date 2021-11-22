Video Türkiye Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video
Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video

Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video

22.11.2021 | 13:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video 04:40
Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video 22.11.2021 | 13:45
Yüksek faizi kim neden istiyor? Ekonomiyi yalnızca kur üzerinden okuyanlar nerede yanılıyor? 31:24
Yüksek faizi kim neden istiyor? Ekonomiyi yalnızca kur üzerinden okuyanlar nerede yanılıyor? 22.11.2021 | 12:39
Süleyman Soylu’dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP’li vekillere sert tepki 01:38
Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki 22.11.2021 | 12:10
Hava Durumu 22-11-2021 01:30
Hava Durumu 22-11-2021 22.11.2021 | 08:00
Muhalefetin ’spekülasyon’ ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? 13:26
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? 21.11.2021 | 22:14
Hava Durumu 21-11-2021 01:30
Hava Durumu 21-11-2021 21.11.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım’ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 15:45
SON DAKİKA: Prof. Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 10:39
SON DAKİKA: Prof. Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 20.11.2021 | 11:18
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 10:32
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 20.11.2021 | 10:45
Hava Durumu 20-11-2021 01:30
Hava Durumu 20-11-2021 20.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 19-11-2021 01:30
Hava Durumu 19-11-2021 19.11.2021 | 08:00
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 05:18
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 18.11.2021 | 14:21
Hava Durumu 18-11-2021 01:30
Hava Durumu 18-11-2021 18.11.2021 | 08:00
Düzce Valisi Cevdet Atay: Herhangi bir olumsuzluk yok 01:47
Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok" 17.11.2021 | 16:43
Son dakika: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isimden İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar 03:01
Son dakika: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isimden İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar 17.11.2021 | 16:38
Son dakika: Düzce’de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 01:31
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Lütfü Türkkan açıklaması Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur 09:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur" 17.11.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum 04:08
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum" 17.11.2021 | 12:30
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 00:42
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 17.11.2021 | 12:18
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 06:27
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 17.11.2021 | 12:15

Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren hattı projesinin yüzde 95’i tamamlandı. Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak tren hattı, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinde çalışmalar devam ediyor. Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan projede çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı. Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak olan proje kapsamında, performans testleri devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen projede, yapılan toplam 903 adet sanat yapısından, 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşa edildi. 108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı. Yüksek hızlı tren hattı tamamlandığında Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.

"YAPIM ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 95 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde Ankara-Sivas YHT projesi hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:
"Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy kesiminde yükleme testlerine başladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek".

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA