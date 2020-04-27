Aşı -ilaç çalışmaları nasıl sonuçlanacak?

Dünyada birçok noktada koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İngiltere’de Oxford’dan yapılan açıklamada "her şey yolunda giderse Eylül gibi yüzde 80-85 oranında aşı hazır olabilir" açıklaması yapıldı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor?.