Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı... Cuma saatlerinde hangi yollar kapatılacak? | Video
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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı heyecanı başladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü cuma namazı saatlerinde kapatılacak yolları duyurdu. İşte 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapatılacak yollar...