Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video

Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA’larının da katılımıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) tatbikatı yaptı.

Azerbaycan Ordusu, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tatbikat gerçekleştirirken, TB2 Bayraktar SİHA'ları kullanıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önceden belirlenen tatbikat planına göre Azerbaycan Ordusu'nun çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) personelinin eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikatta, kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerinin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin nokta atışıyla yok edilmesi gibi görevleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, önceden belirlenen güzergahlarda İHA operatörlerinin, muharebe becerilerini geliştirmek için gerçekleştirilen tatbikatları başarıyla tamamladığı da aktarıldı.