Video Türkiye Azerbaycan ve Türkiye’den Bakü’de ortak askeri tatbikat | Video

Azerbaycan ve Türkiye’den Bakü’de ortak askeri tatbikat | Video

Azerbaycan ve Türkiye’den Bakü’de ortak askeri tatbikat | Video
02.09.2021 | 14:22

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Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Bakü’de ortak tatbikatlara başladı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara başladığı bildirildi. Tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin etkileşimini geliştirmek, savaş yeteneklerini arttırmak, komutanların karar verme ve birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi. 12 Eylül'e kadar sürecek tatbikatlarda, sualtı saldırı ve sualtı savunma operasyonları da gerçekleştirilecek.

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