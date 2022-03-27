Bakan Akar, Katar'da Mehmetçik'le bir araya geldi: "TSK tarihin en yoğun günlerini yaşıyor" | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar burada yaptığı konuşmada, “Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" dedi.