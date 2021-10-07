Video Türkiye Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi

Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi

07.10.2021 | 16:27

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" dedi.

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Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.


Törendeki konuşması sırasında Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" dedi.


Teröristle mücadele operasyonlarının 'teröristi kaynağında etkisiz hale getirmek' anlayışıyla devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Terörle mücadelemizi yoğun, etkili bir şekilde taarruzi bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Korku dağları bekliyor" diye konuştu.


'2021'DE 2136 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Birkaç gün önce düzenlenen bir operasyona ilişkin de bilgi veren Akar, "Teröristler tarafından 'Girilmesi imkansız' olarak nitelendirilen bir dağın zirvesindeki mağaraya komandolarımız gitti mağaranın içine girdiler. Orada 12 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi ve burası kullanılamaz hale getirildi" ifadelerini kullandı.


Akar, 40 yıldır Türkiye'nin başına bela olan terörü bitirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Bu sadece bizim için değil, aynı zamanda komşularımız için de büyük bir kazanım olacak. 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni dönem kapsamında bugüne kadar 18 bin 582 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021'den itibaren ise 2136 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.


Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelenin devam edeceğini söyledi.

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