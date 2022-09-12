Video Türkiye Bakan Akar: “Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" | Video
Bakan Akar: “Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: “Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" | Video

12.09.2022 | 17:06

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kilit Operasyonu'nda Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK Toplantısı öncesi Genel Merkez'de gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bir gazetecinin, teröristlerin saldırısında 4 askerin şehit olduğu, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Akar, sözlerine şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı.

Terörle mücadelenin, "terörü yerinde, kaynağında yok etme" stratejisiyle kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz artan bir tempoda, taarruzi bir anlayışla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" açıklamasında bulundu.

Operasyonlarla teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti;
"Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmak başka çareleri yok."

"SİLAH DEPOSU OLARAK KULLANILAN İKİ MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ"
Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade den Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nun 148 günündeyiz. Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. Arazinin yapısı sert olması nedeniyle birçok teröristin cesedine daha sonraki operasyonlarda rastlıyoruz. Dolayısıyla bu rakamın 371'den çok daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz" açıklamasında bulundu.

Mehmetçiğin terörle mücadelede verdiği büyük mücadeleye vurgu yapan Akar, "Türk ile Kürdü ile 85 milyon vatandaşımızı, asil milletimizi bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Akar, komandolar tarafından sabah saatlerinde teröristlerin silah deposu olarak kullandığı iki mağaranın daha tespit edildiğini, mağaralarda çok sayıda silah ve binlerce mühimmatın ele geçirildiğini de açıkladı.

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