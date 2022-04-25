Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasında kararlılık mesajı: Terör belasından tamamen kurtulacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, sınırın sıfır noktasında Hakkari Çukurca'daki Geyiktepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle iftar yaptı. Daha sonra komutanlarla Şırnak'a geçen Bakan Akar,