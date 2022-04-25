Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasında kararlılık mesajı: Terör belasından tamamen kurtulacağız
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, sınırın sıfır noktasında Hakkari Çukurca'daki Geyiktepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle iftar yaptı. Daha sonra komutanlarla Şırnak'a geçen Bakan Akar,