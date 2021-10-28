Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası...

"Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleşirken, Bakan Akar burada önemli mesajlar verdi. Akar, "Sınırlarımızda, burnumuzun dibinde, herhangi bir oluşuma müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tek amacımız bu, bunun dışında bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım." dedi.