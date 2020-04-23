Bakan Albayrak'tan Ramazan mesajı | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, sosyal medya hesabından "Bizleri Ramazan-ı Şerif’e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz, yalnız senden yardım dileriz. Ülkemizi ve tüm insanlığı feraha eriştir. Bizleri yeniden kucaklaştığımız bayramlara, çocuk sesleriyle dolu sokaklara ve milletimiz için kurduğumuz hayallerimize kavuştur." mesajıyla paylaştığı video büyük beğeni aldı.