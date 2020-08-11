Video Türkiye Bakan Albayrak'tan Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik paylaşımı | Video

Bakan Albayrak'tan Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik paylaşımı | Video

Bakan Albayrak'tan Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik paylaşımı | Video
11.08.2020 | 13:37

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eren Bülbül ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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