Bakan Bozdağ'dan deprem bölgesinde açıklama "Devletimiz tüm illerde seferber olmuştur"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimiz, Türkiye’nin deprem yaşayan bütün illerinde seferber olmuştur. Devletimiz bütün imkanlarını enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için harcamaktadır. Birçok açıdan büyük bir seferberlik içerisinde, büyük bir titizlikle enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedirler." ifadelerini kullandı.
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