Bakan Çavuşoğlu "kasıt gördük" diyerek uyarmıştı! ABD'den flaş vize açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasında "kasıt gördüklerini" belirterek, bu konularda gerekli uyarıların yapılacağını belirtmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.