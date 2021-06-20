Video Türkiye Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin
20.06.2021 | 19:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin 03:12
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin 20.06.2021 | 19:28
Tehlikeli yarışa çifte gözaltı! 01:17
Tehlikeli yarışa çifte gözaltı! 20.06.2021 | 18:09
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 04:14
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 20.06.2021 | 08:57
Hava Durumu 20-06-2021 01:30
Hava Durumu 20-06-2021 20.06.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar" 19.06.2021 | 17:54
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 09:24
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 19.06.2021 | 15:36
Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? 01:21
Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? 19.06.2021 | 14:05
PKK’nın kara kutusundan çarpıcı itiraflar! Teröristbaşı Karayılan’ın uykuları kaçacak 04:23
PKK’nın kara kutusundan çarpıcı itiraflar! Teröristbaşı Karayılan’ın uykuları kaçacak 19.06.2021 | 11:48
Milli Savunma Bakanı Akar’dan Mehmetçik görevinin başında mesajı 07:48
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Mehmetçik görevinin başında" mesajı 19.06.2021 | 11:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi 02:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mardin ve Van'da yakalanan 2 araçta patlayıcı ele geçirildi" 19.06.2021 | 11:21
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 05:36
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 19.06.2021 | 08:37
Hava Durumu 19-06-2021 01:30
Hava Durumu 19-06-2021 19.06.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'dan bir kez daha çağrıda bulundu: Teklifimiz hala geçerli 01:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'dan bir kez daha çağrıda bulundu: "Teklifimiz hala geçerli" 18.06.2021 | 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar 24:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar 18.06.2021 | 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya 5 ülkenin insafına bırakılamaz 03:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya 5 ülkenin insafına bırakılamaz" 18.06.2021 | 15:27
Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı Konya'da başlıyor 01:03
Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı Konya'da başlıyor 18.06.2021 | 14:38
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı! 01:25
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı! 18.06.2021 | 11:19
Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı 03:46
Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı 18.06.2021 | 10:15
Hava Durumu 18-06-2021 01:30
Hava Durumu 18-06-2021 18.06.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük 13:43
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük 17.06.2021 | 16:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Türk saldırganlığını Türkiye'nin kendisine karşı silah olarak kullandık" açıklamasına cevap verdi. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Gidiyoruz basın toplantılarında her şey güzel ancak sonrasında arkamızdan dostum Dendias birçok şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden geliyoruz." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA