Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Türk saldırganlığını Türkiye'nin kendisine karşı silah olarak kullandık" açıklamasına cevap verdi. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Gidiyoruz basın toplantılarında her şey güzel ancak sonrasında arkamızdan dostum Dendias birçok şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden geliyoruz." dedi.