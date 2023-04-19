Video Türkiye Bakan Dönmez paylaştı! "Bağımsızlık ateşini yakmaya 1 kaldı" | Video
Bakan Dönmez paylaştı!

Bakan Dönmez paylaştı! "Bağımsızlık ateşini yakmaya 1 kaldı" | Video

19.04.2023 | 15:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabından Karadeniz gazına ilişkin " Bağımsızlık ateşini yakmaya 1 kaldı" notuyla video paylaştı.

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