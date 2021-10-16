Video Türkiye Bakan Karaismailoğlu Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T-01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni'nde konuştu
Bakan Karaismailoğlu Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T-01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni'nde konuştu

Bakan Karaismailoğlu Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T-01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni'nde konuştu

16.10.2021 | 11:34

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