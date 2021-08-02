Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Gündoğmuş'taki yangın kontrol altına alındı
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Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahaleler son hızıyla devam ediyor. Yangın özellikle Muğla ve Antalya'da etkili olurken, Manavgat Gündoğmuş'taki alevler korkutucu seviyelere ulaşmıştı. Burada yapılan etkili çalışmanın ardından yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık. Halkımız müsterih olsun, tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.