Video Türkiye Bakan Karaismailoğlu'ndan Gaziray paylaşımı | Video
Bakan Karaismailoğlu'ndan Gaziray paylaşımı | Video

Bakan Karaismailoğlu'ndan Gaziray paylaşımı | Video

06.11.2022 | 11:23

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OTOMATİK OYNAT

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep'te dün hizmete açılan Gaziray'la ilgili paylaşımda bulundu.

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