Video Türkiye Bakan Koca'dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız
Bakan Koca'dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız

Bakan Koca'dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız

31.12.2021 | 21:19

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor bir yıldı. Elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştık. 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

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