Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi?
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Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi? 15.06.2021 | 18:32
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yapılan ilk çalışmalar çerçevesinde müsilajın tehlikeli atık olmadığını ve toksik özellik göstermediğini tespit ettik." dedi.