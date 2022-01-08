Bakan Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesi Demirciler mahallesinde
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen Demirciler mahallesi ile Kalemler köyünde TOKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya ve Muğla’da bin 350 köy evi ve 750 ahır inşa edildiğini söyledi. Bakan Kurum, yerleşim yerlerinin etrafında tampon bölgeler oluşturarak alevlerin insanların yaşam alanlarına ulaşmasının engelleneceğini belirtti.