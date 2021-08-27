Bakan Kurum'a sarılarak ağlamıştı o anları anlattı, “Babam olsa o kadar sahip çıkardı”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nu ziyareti sırasında gözyaşları içinde Kurum’a sarılan ardından bazlama ikram eden sel mağduru Gülizar Günar o anları anlattı. Günar, “Babam olsa o kadar sahip çıkardı, ‘abla biz arkanızdayız’ dedikten sonra o sarılma isteği içimden gelen bir şey. Biz çok bakanlar gördük, en büyük şey darbeyi yaşadık, ben bu kadarını görmedim” dedi.