Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz Salda'yı da Türkiye'deki tüm doğal alanları da edebimiz ile koruyacağız ve gelecek nesillere bize bırakılan bu mirası koruyarak bırakacağız. Vekile tavsiyemiz edebini koruması ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir" dedi.