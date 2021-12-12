Video Türkiye Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek

Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek

12.12.2021 | 20:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM’ye gelecek 01:42
Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek 12.12.2021 | 20:43
Meteoroloji’den yağış uyarısı 01:35
Meteoroloji'den yağış uyarısı 12.12.2021 | 19:33
HDP’nin İstanbul Kongresi’nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler 00:44
HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler 12.12.2021 | 19:25
Hava Durumu 12-12-2021 01:30
Hava Durumu 12-12-2021 12.12.2021 | 08:00
AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İzmir eğitimlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile katıldı 06:57
AK Parti Teşkilat Akademisi'nin İzmir eğitimlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile katıldı 11.12.2021 | 13:35
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması 11:30
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması 11.12.2021 | 12:40
Bolivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi 00:59
Bolivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi 11.12.2021 | 12:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Stratejik İletişim Zirvesi’ne videolu mesaj 04:20
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne videolu mesaj 11.12.2021 | 11:56
SON DAKİKA: Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN 02:13
SON DAKİKA: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN 11.12.2021 | 10:22
Hava Durumu 11-12-2021 01:30
Hava Durumu 11-12-2021 11.12.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Ali Babacan’a bir tepki de Çanakkale’de! Davasını satan vatanını da satar... 00:32
SON DAKİKA: Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar... 10.12.2021 | 15:01
Hava Durumu 10-12-2021 01:30
Hava Durumu 10-12-2021 10.12.2021 | 08:00
Tarsus’ta Kilisede “Shakespeare ve Müzik” konseri 01:05
Tarsus'ta Kilisede “Shakespeare ve Müzik” konseri 10.12.2021 | 00:43
Kılıçdaroğlu’nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu 00:39
Kılıçdaroğlu'nun fındık sözleri sosyal medyada olay oldu 09.12.2021 | 23:42
İYİ Parti’de yeni skandal: ’İYİ Partili Başkan Rıfat Kıncı, Sülbiye Yüksel’in boğazını sıkıp iki kez yumruk atmış! 02:15
İYİ Parti'de yeni skandal: 'İYİ Partili Başkan Rıfat Kıncı, Sülbiye Yüksel'in boğazını sıkıp iki kez yumruk atmış! 09.12.2021 | 20:52
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak 35:15
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak 09.12.2021 | 20:26
Meclis’te yeni ’El hareketi’ skandalı! İYİ Partili Yasin Öztürk AK Partili Demirbağ’a el hareketi yapıp küfretti 01:56
Meclis'te yeni 'El hareketi' skandalı! İYİ Partili Yasin Öztürk AK Partili Demirbağ'a el hareketi yapıp küfretti 09.12.2021 | 20:06
Diyarbakır’da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var! 00:25
Diyarbakır'da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var! 09.12.2021 | 18:36
Sultangazi’de silahlı saldırı! Araçla gelip kaldırımdaki 4 kişiye mermi yağdırdılar 01:16
Sultangazi'de silahlı saldırı! Araçla gelip kaldırımdaki 4 kişiye mermi yağdırdılar 09.12.2021 | 18:27
Kemal Kılıçdaroğlu’na Şanlıurfa’da vatandaştan tepki Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var? 00:46
Kemal Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da vatandaştan tepki "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" 09.12.2021 | 17:16

Bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin merakla beklediği 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini duyurdu. Özer açıklamalarının devamında, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA