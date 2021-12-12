Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
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Bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin merakla beklediği 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini duyurdu. Özer açıklamalarının devamında, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim” dedi.