Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; koronavirüs tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve göçle mücadele konuları ele alındı.