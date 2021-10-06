Video Türkiye Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü
Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

06.10.2021 | 08:42

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; koronavirüs tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve göçle mücadele konuları ele alındı.

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