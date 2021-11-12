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OTOMATİK OYNAT
02:34
Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı 12.11.2021 | 23:32
01:47
Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 12.11.2021 | 23:17
02:14
01:54
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 12.11.2021 | 21:57
00:18
Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı 12.11.2021 | 20:20
15:44
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu 12.11.2021 | 18:11
21:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
18:21
Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 12.11.2021 | 15:17
05:14
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Hava Durumu 12-11-2021 12.11.2021 | 08:00
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Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 11.11.2021 | 09:04
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Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi 11.11.2021 | 09:44
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01:30
Hava Durumu 11-11-2021 11.11.2021 | 08:00
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı "Düğmeye basıldı" 10.11.2021 | 18:44
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Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 10.11.2021 | 17:07
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Hava Durumu 10-11-2021 10.11.2021 | 08:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 22'nci yıl dönümü programı kapsamında AFAD'ın, afet durumlarında kullanabileceği mobil uygulamasının tanıtım törenine katıldı. Bakan Soylu, AFAD'ın uygulamasını ilk deneyen kişi olarak çağrı merkeziyle görüştü. Soylu, etkinlik kapsamında daha sonra Destek AFAD Gönüllülerine kartlarını verdi.