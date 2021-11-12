Video Türkiye Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı
Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı

Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı

12.11.2021 | 23:32

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 22'nci yıl dönümü programı kapsamında AFAD'ın, afet durumlarında kullanabileceği mobil uygulamasının tanıtım törenine katıldı. Bakan Soylu, AFAD'ın uygulamasını ilk deneyen kişi olarak çağrı merkeziyle görüştü. Soylu, etkinlik kapsamında daha sonra Destek AFAD Gönüllülerine kartlarını verdi.

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