Video Türkiye Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

01.01.2022 | 14:41

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıda yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin şehit bekçi cenaze töreni ardından hastanede yatan yaralı polis memurunu ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaralı polis memuru geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin hastane ziyaretinden sonra Batman'dan ayrıldı.

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