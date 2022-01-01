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Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01.01.2022 | 14:41
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FETÖ’cülere en güzel cevap! 01.01.2022 | 11:04
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Suçlulara korku, vatandaşa güven verdiler 31.12.2021 | 23:33
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Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor! 31.12.2021 | 22:11
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Bakan Koca'dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız 31.12.2021 | 21:19
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Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması 31.12.2021 | 18:09
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Bin 700 yıl sonra keşfedilen antik yol, turizme kazandırılacak | Video 31.12.2021 | 11:02
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıda yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin şehit bekçi cenaze töreni ardından hastanede yatan yaralı polis memurunu ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaralı polis memuru geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin hastane ziyaretinden sonra Batman'dan ayrıldı.