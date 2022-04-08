Video Türkiye Balıkesir’de trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya böyle yansıdı
Balıkesir’de trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya böyle yansıdı

Balıkesir’de trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya böyle yansıdı

08.04.2022 | 17:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev 14:05
SON DAKİKA | Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev 08.04.2022 | 17:27
Balıkesir’de trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya böyle yansıdı 01:10
Balıkesir’de trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya böyle yansıdı 08.04.2022 | 17:16
Öğrencilerden İBB’ye protesto 00:45
Öğrencilerden İBB’ye protesto 08.04.2022 | 16:46
Başkan Erdoğan’dan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nda önemli açıklamalar 09:13
Başkan Erdoğan'dan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda önemli açıklamalar 08.04.2022 | 14:51
CHP’li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alçak sözlerle hedef aldı! 01:02
CHP'li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı! 08.04.2022 | 11:38
Türkiye, Hollanda’nın tedavi edemediği Yusuf bebek için harekete geçti! Bebeğin annesi: Sesimi sadece Erdoğan duydu | Video 13:07
Türkiye, Hollanda'nın tedavi edemediği Yusuf bebek için harekete geçti! Bebeğin annesi: "Sesimi sadece Erdoğan duydu" | Video 08.04.2022 | 11:33
Türkiye Yusuf Bebek için harekete geçti! Hollanda’ya uçak gidecek... 02:23
Türkiye Yusuf Bebek için harekete geçti! Hollanda’ya uçak gidecek... 08.04.2022 | 08:45
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’dan kadın gazeteciye azar 01:10
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan kadın gazeteciye azar 07.04.2022 | 13:55
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor! | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor! | Video 07.04.2022 | 10:28
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ İZLE! İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ İZLE! İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor | Video 06.04.2022 | 17:08
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! İŞKUR kura çekimi nihai liste | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! İŞKUR kura çekimi nihai liste | Video 06.04.2022 | 16:34
İBB’ye terör soruşturması! İçişleri Bakanlığı: Güvenlik soruşturması gereği gibi işletilmedi 02:54
İBB'ye terör soruşturması! İçişleri Bakanlığı: Güvenlik soruşturması gereği gibi işletilmedi 05.04.2022 | 15:22
CHP ve HDP’den ’Eren Bülbül’ ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil 00:54
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil 05.04.2022 | 13:29
İstanbul Emniyeti’nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar... 00:55
İstanbul Emniyeti'nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar... 05.04.2022 | 13:22
MSB o görüntüleri paylaştı! Karadeniz’den İstanbul’a gelen mayınlar böyle imha edildi | Video 02:10
MSB o görüntüleri paylaştı! Karadeniz'den İstanbul'a gelen mayınlar böyle imha edildi | Video 03.04.2022 | 11:13
Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyat mesajı: Milletin aşına göz diken vicdansızlara acımayacağız 14:00
Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat mesajı: Milletin aşına göz diken vicdansızlara acımayacağız 02.04.2022 | 17:08
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı... Aile sayısı 280 oldu 01:27
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı... Aile sayısı 280 oldu 02.04.2022 | 13:41
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 01:44
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
Başkan Erdoğan açıkladı! İstanbul’da liderler zirvesi olabilir! | Video 03:35
Başkan Erdoğan açıkladı! "İstanbul'da liderler zirvesi olabilir!" | Video 01.04.2022 | 14:13
İstanbul’da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı CHP’li Handan Toprak Benli de gözaltına alındı | Video 01:42
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı CHP'li Handan Toprak Benli de gözaltına alındı | Video 01.04.2022 | 10:08

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis haftasında trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya böyle yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Otogar arkası İzmir-Çanakkale çevre yolu üzerinde dün akşam iftara yakın bir saatte yol güzergahında ilerlemekte olan bir araç arıza yaparak yolda kaldı. Sürücünün tüm müdahalesine rağmen aracı çalıştırılamadı. İftar saatine yakın olması nedeniyle trafik akışında sıkıntı yaşanınca bölgeye ilçe trafik ekipleri gitti. Ardından ise çare olarak aracı ileride bulunan benzin istasyonuna götürülmesi kararı verildi. Polis memuruda aracından inerek şoförle en yakın benzin istasyonuna kadar aracı itmesi arkadan gelen aracın kamerası tarafından görüntülendi. Oruçlu olduğu öğrenilen trafik polisi İsa Akgün'ün vatandaşa bu yardımı saniye saniye kameraya böyle yansıdı. Polis haftasında polisin vatandaşa şefkati yanında, oruçlu olması da olaya tanık olan sürücülerin takdiri ile karşılandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA