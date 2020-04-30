Video Türkiye Başkan Erdoğan, Adana'da Öldürülen Suriyeli Gencin Ailesine Taziyede Bulundu!

Başkan Erdoğan, Adana'da Öldürülen Suriyeli Gencin Ailesine Taziyede Bulundu!

Başkan Erdoğan, Adana'da Öldürülen Suriyeli Gencin Ailesine Taziyede Bulundu!
30.04.2020 | 14:45
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani’ye Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi. Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı, dün Afrin’de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etti.

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