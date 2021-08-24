Başkan Erdoğan: Afetlerden siyasi rant devşirmenin hiçbir izahı olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaşanan sel ve orman yangınlarının siyasete alet edilmesine sert tepki göstererek: "Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz." ifadelerini kullandı.