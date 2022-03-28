Başkan Erdoğan, AK Parti Esenyurt ilçe danışma meclisi katılımcılarına hitap etti
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Başkan Erdoğan, "Değerli arkadaşlarım, hamsileri yediniz kalanları da bize gönderdiniz. Hamsi festivalimizin Esenyurt için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. İnanıyorum ki yapılacak seçimlerde inşallah 2023 Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak ve 2024'te de kaybettiğimiz belediyemizi geri alacağız. İnşallah en yakın zamanda, sizlerle beraber belki bahar belki yaz olur ama Ramazan Bayramından sonra sizlerle buluşmanın hasreti içerisindeyim"