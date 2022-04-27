Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde konuştu. Başkan Erdoğan, “Geçmişte bu aziz milletle Kur'an-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yol denenmiştir. Ne yapıldıysa milletimizin kalbindeki iman ve onun timsali olan Kur'an muhabbeti silinemedi. Bu sancılı dönemin son emarelerinden olan Ayasofya-i Kebiri de aslına rücu ettirerek hamdolsun milletimiz üzerinde oynanan kirli oyunu tümüyle bozduk” dedi.