Video Türkiye Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te duyurdu! Kabil'deki terör saldırısında ölü sayısı 170'e yükseldi

Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te duyurdu! Kabil'deki terör saldırısında ölü sayısı 170'e yükseldi

Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te duyurdu! Kabil'deki terör saldırısında ölü sayısı 170'e yükseldi
27.08.2021 | 21:38

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere değinen Erdoğan, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu" açıklamasında bulundu.

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