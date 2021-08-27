Video Türkiye Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı
27.08.2021 | 19:10

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından resmi törenle karşılandı.

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