Başkan Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "CHP, İP, HDP terör örgütü yandaşlarıdır. Ülkemize demokrasiyi geliştirme adına hangi adımlar atılıyorsa bunlar hep karşı çıktılar. Bu mankurtlar da onların iplerini elinde tutanlar da ne yaparsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri itham edenlerden Atatürkçü olmaz." ifadelerini kullandı. Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a burada da tepki gösteren Başkan Erdoğan, ". O yumrukları millete değil, gücünüz yetiyorsa bize sallayın." dedi.