Video Türkiye Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama...
Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama...

Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama...

13.11.2021 | 13:56

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Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Köprünün son tabliye montajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.

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