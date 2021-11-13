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Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama... 13.11.2021 | 13:56
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İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
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Hava Durumu 13-11-2021 13.11.2021 | 08:00
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Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı 12.11.2021 | 23:32
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Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 12.11.2021 | 23:17
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 12.11.2021 | 21:57
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Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı 12.11.2021 | 20:20
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Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu 12.11.2021 | 18:11
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
18:21
Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 12.11.2021 | 15:17
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Hava Durumu 12-11-2021 12.11.2021 | 08:00
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Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 11.11.2021 | 09:04
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Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi 11.11.2021 | 09:44
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Hava Durumu 11-11-2021 11.11.2021 | 08:00
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı "Düğmeye basıldı" 10.11.2021 | 18:44
Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Köprünün son tabliye montajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.