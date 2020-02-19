Video Türkiye Başkan Erdoğan duyurdu! Hedef 5 milyar dolar

Başkan Erdoğan duyurdu! Hedef 5 milyar dolar

Başkan Erdoğan duyurdu! Hedef 5 milyar dolar
19.02.2020 | 21:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasında ithalat ve ihracat rakamlarının ilk kez birer milyar doları aştığını belirterek, "Hala katetmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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