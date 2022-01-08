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Başkan Erdoğan duyurdu: Konya Karaman YHT hattı 1 hafta ücretsiz olacak 08.01.2022 | 19:50
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan, 'Ortaçağ zihniyeti' sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananlara bilerek sessiz kaldığını söyledi. Erdoğan, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa bu havlayanları sustur." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasında, Konya - Karaman YHT hattının bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.