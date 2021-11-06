Başkan Erdoğan Ilısu Barajı'nın açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ilısu Barajı'nı engellemek için yapılan kara propagandaları unutmadık, unutmayacağız. Bu eser içimizdeki mankurtlara ve içimizedeki yeminli Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevaptır." dedi.